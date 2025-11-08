Средства воздушного нападения врага по несколько штук в минуту целились по тем самым ТЭС, которые были восстановлены после сокрушительной атаки 2024 года.

В результате самого массированного с начала войны удара России по теплоэлектростанциям (ТЭС) компании "Центрэнерго" произошла полная остановка генерации, было потеряно то, что восстанавливалось в круглосуточном режиме. Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба ПАО "Центрэнерго".

"Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", - подчеркивается в сообщении.

В "Центрэнерго" отметили, что не прошло и месяца после предыдущего удара и "сегодня ночью, одновременно, враг бил по всей нашей генерации".

"Станции в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились... Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!", - отмечается в сообщении.

В то же время в "Центрэнерго" подчеркнули, что будут восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию, потому что не имеют другого выбора.

Российский удар по украинской энергетике 8 ноября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В ряде регионов Украины произошли изменения в графике почасовых отключений электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот удар был очень наглый и демонстративный. Враг применил не менее 25 баллистических ракет, а также аэробаллистические и крылатые ракеты, более 450 беспилотников различных типов.

