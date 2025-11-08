По его словам, демократические страны должны перевооружаться.

Риск распространения российско-украинской войны за пределы Украины настолько высок, насколько к этому стремятся руководители авторитарных государств. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск Канады и один из самых опытных военных стратегов страны Эндрю Лесли.

"Лидеры Китая, Северной Кореи, России, Беларуси, Ирана и еще нескольких стран пытаются использовать войну в Украине как повод для расширения своих территориальных амбиций и подрыва системы международного права. Именно поэтому мы должны серьезно относиться к собственному пропорциональному вкладу в оборону, но до недавнего времени этого не делали. Я рад, что действующее правительство Канады выделило дополнительные средства на оборону – это надо было сделать десять лет назад. Впрочем, все же лучше поздно, чем никогда", – пояснил он в интервью "Укринформу".

По словам Лесли, демократические страны должны перевооружаться. В то же время НАТО должно становиться сильнее – с Соединенными Штатами Америки или без них.

Он добавил, что его страна – Канада – много лет назад обязалась тратить 2% ВВП на оборону. Однако государство начинает приближаться к этому показателю только сейчас.

"Сейчас же речь уже о 5%. Мы должны достичь этого уровня расходов на оборону, чтобы сделать свой вклад в безопасность союзников. Лучший способ не допустить войны – быть сильным. Диктаторы всегда нападают только на более слабых. До сих пор многие государства не выполняют своих оборонных обязательств, не тратят надлежащую долю бюджета на безопасность и имеют огромные незащищенные территории. Нынешнее время – слишком опасное, чтобы оставаться уязвимым", – констатировал Эндрю Лесли.

На Западе говорят о подготовке к войне

WP писало, что немецкий министр обороны Борис Писториус хочет сделать страну готовой к войне с Россией. Но уже сейчас он сталкивается с трудностями даже внутри собственной партии.

Генерал-лейтенант Александер Золльфранк, глава оперативного командования вооруженных сил Германии считает, что НАТО должно быть готовым к войне. Если Россия продолжит наращивать военную мощь, то вскоре может начать полномасштабное наступление на страны Альянса.

