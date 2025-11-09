Сейчас USB-C используется уже во всех смартфонах.

После многих лет с Lightning Apple наконец полностью перешла на USB-C, и теперь этот порт есть во всех моделях. Но большинство владельцев по старинке используют его только для зарядки, хотя этот разъём способен на гораздо большее.

В издании MacWorld собрали 10 необычных способов, как можно использовать USB Type-C не только для зарядки.

Заряжайте другие устройства

Смартфон может отдавать энергию, мощности хватает, чтобы подзарядить наушники, часы или даже другой смартфон. Просто соедините устройства кабелем USB-C и айфон станет маленьким павербанком.

Расширяйте память

Если память телефона переполнена, к нему можно подключить флешку или внешний диск. Через стандартное приложение "Файлы" легко переносить фото, видео и документы.

Подключайте клавиатуру

USB-C позволяет использовать внешние клавиатуры, удобно для длинных сообщений, заметок и документов. Особенно это актуально для моделей с большим экраном - смартфон становится почти мини-ноутбуком.

Подключайте микрофон

Через порт можно соединить смартфон с внешним микрофоном и получить звук гораздо чище и громче при записи видео, подкастов или интервью.

Читайте SD-карты

iPhone отлично работает с картридерами SD, так что можно быстро скинуть фото с камеры и сразу обработать их прямо на телефоне.

Подключайте внешний экран

С помощью переходника USB-C - HDMI можно вывести изображение на телевизор или монитор. Удобно для фильмов, презентаций или игр на большом экране.

Играйте с контроллером

Современные геймпады подключаются напрямую через USB-C, что снижает задержку и делает управление более отзывчивым, особенно в требовательных играх.

Подключайтесь по Ethernet

iPhone поддерживает проводное подключение к интернету через адаптер. Это полезно, если нужно стабильное соединение для игр, трансляций или больших загрузок.

Заглядывайте в труднодоступные места

К порту можно подключить даже мини-камеру-эндоскоп, она гибкая, с подсветкой и пригодится, если нужно что-то осмотреть под мебелью или внутри техники.

Используйте как USB-хаб

Если одного порта мало, USB-хаб добавит сразу несколько разъёмов.

Ранее мы рассказывали, что значат разные цвета на USB-кабелях. Сейчас на рынке есть USB 7 разных цветов.

