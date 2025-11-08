В Евросоюзе хотят подтянуть санкции против Беларуси до уровня антироссийских санкций.

На фоне потепления отношений США с беларуской диктатурой и ослаблением американских санкций против режима Лукашенко Европейский союз наоборот планирует ужесточить свои меры против Беларуси. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что в ЕС начали готовить новый, уже 20-й по счету пакет санкций против России. В пятницу этот вопрос обсуждали на встрече министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке.

Литовский политик отметил, что Европа должна усиливать давление не только на Кремль, но и на его союзника в Беларуси. Особенно с учетом "регулярных гибридных атак", которые режим Лукашенко устраивает в отношении своих соседей.

По мнению Вайтекунаса, Евросоюзу следует привести санкции в отношении Беларуси в соответствие с теми, которые введены против России. В свою очередь еврокомиссар Альбукерке сообщила, что подготовка новых мер против Беларуси пока находится на ранней стадии.

"Мы работаем с третьими странами, так как среди них есть такие, которые содействуют обходу санкций", - уточнила она.

Санкции против Беларуси: последние новости

Как писал УНИАН, между администрацией Дональда Трампа и режимом Лукашенко установились необычно теплые отношения – с заочными комплиментами и подарками.

Кроме того, Госдеп снял некоторые санкции против Беларуси, не связанные с войной в Украине. В частности были ослаблены ограничения в отношении авиакомпании "Белавиа", введенные за инцидент с похищением беларуского оппозиционера Романа Протасевича в 2021 году.

