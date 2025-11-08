Светлана говорит, что боролась за достойное прощание с мужем.

Заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко откровенно рассказала о потере мужа - певца и основателя Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталия Билоножко.

В интервью Алексею Суханову певица призналась, что вспоминать об этом тяжело, поскольку тогда она испытывала страшное отчаяние. Кроме того, женщина хотела, чтобы прощание с любимым прошло на таком уровне, которого он заслуживал:

"Ты можешь представить, как это все у нас непросто. И когда мне сам министр говорит, что в этом месте [которое я выбрала] только с героями прощаются, а я говорю: "Он герой. Не успели просто дать ему [звание]". Я так его отстаивала. Я, наверное, не смогу больше нигде так...".

Светлана отметила, что над организацией прощания работала вся их семья. По ее словам, это было настолько сложно, что просто не было времени плакать. А вот уже после похорон и возвращения домой певицу в снах не покидало ощущение, что муж гладит ее по голове. Прекратилось это только через девять дней.

"Я девять дней вообще не спала. Просто невозможно было. Вот гладит меня по голове, жалеет. Потому что знает, сколько осталось мне еще работы на этом свете. И мне надо ее сделать, обязательно. И я сделаю, Виталик, я все сделаю", - со слезами добавила она.

Певица призналась, что мысленно продолжает говорить с Виталием и иногда может "хорошенько пореветь" подальше от посторонних глаз.

Напомним, Виталий Билоножко ушел из жизни 9 января 2024 года в возрасте 70 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца, произошедшая во время его пребывания в больнице.

