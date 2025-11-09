При этом регулярная физическая активность является лучшим способом поддержать здоровье суставов.

Многие считают, что после 60 лет физические упражнения лучше ограничить, особенно если есть проблемы с суставами. Однако, по словам физиотерапевтов, регулярная физическая активность является как раз лучшим способом поддержать здоровье суставов. Об этом пишет Parade.

"Укрепление мышц, поддержка подвижности и гибкости могут существенно уменьшить боль в суставах и даже устранить причину воспаления. Чем лучше вы поддерживаете свои суставы с помощью упражнений, тем меньше вероятность, что понадобятся операция или лекарства", - пояснил физиотерапевт, автор книги "Тело без боли" Дэн Гинадар.

Однако все же определенные виды тренировок могут навредить, особенно если выполняются неправильно.

Почему здоровье суставов ухудшается с возрастом

"С возрастом хрящ, который обеспечивает амортизацию в суставах, постепенно изнашивается, из-за чего суставы становятся более чувствительными к нагрузке", - пояснил ортопед и хирург Гболахан Окубадеджо.

По словам физиотерапевта Джозефа Хрибика, с возрастом повышается риск нескольких состояний:

• остеоартрита - постепенное изнашивание суставного хряща, чаще всего проявляется в коленях, бедрах и пояснице;

• тендинопатии - с возрастом сухожилия теряют эластичность и становятся более уязвимыми к раздражениям или микроразрывам, например в плече или локте;

• снижение проприоцепции - организму становится сложнее чувствовать положение собственных суставов, что влияет на равновесие;

• медленное восстановление - соединительные ткани заживают медленнее, поэтому восстановление и кросс-тренировки приобретают особое значение.

Эти изменения повышают риск падений, ведь снижается равновесие и координация, говорит специалист по спортивной медицине Кларинда Хоуген.

Какое упражнение вредит суставам

Всё же физические упражнения могут помочь поддержать координацию и равновесие, но некоторые из них создают чрезмерную нагрузку на суставы, и именно это может стать проблемой. Речь идёт, в частности, о беге, который может навредить суставам после 60.

"Постоянное ударное воздействие во время бега может вызывать воспаление и дегенеративные изменения в суставах. Если у вас уже есть артрит или склонность к воспалениям, бег может усилить симптомы", - предупредил Гинадар.

С ним согласился Окубадеджо. По его словам, у людей после 60 лет хрящи часто истончены, и амортизационная функция суставов ослаблена, поэтому бег может привести к воспалению или микроразрывам в окружающих тканях, проявляющимся болью или скованностью.

Слабые мышцы или неправильная техника бега также могут вызвать дисбаланс нагрузки, когда одна сторона тела получает больше давления, чем другая. Со временем это может превратить небольшую боль в хроническую, если не вмешаться вовремя.

Травмы от перегрузки - одни из самых распространенных среди пожилых людей. Если их не лечить, они могут привести к длительной боли в суставах, отметил Хоуген.

В то же время не обязательно полностью отказываться от бега только потому, что вам исполнилось 60.

"Бег может даже быть полезным, если подходить к нему постепенно. Если начать медленно и поэтапно увеличивать нагрузку, сухожилия и кости адаптируются, становясь крепче и выносливее", - пояснил Гинадар.

