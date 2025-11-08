Эксперт заявил, что подобные меры принимаются и в России.

Украине, вероятно, придется вернуться к обсуждению вопроса об ограничениях в сфере мобильной связи, считает специалист по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, речь не идет об отключении связи как таковой, но в то же время ограничения могут коснутся "правил предоставления услуг".

"Такие же меры вводит РФ. Уже около месяца всем SIM-картам других стран при регистрации в России не предоставляются услуги передачи данных, а только звонки на 24 часа", - заявил Бескрестнов в Telegram.

Эксперт также добавил, что в РФ обсуждается вопрос о введении такого же правила, но уже для SIM-карт, которые находились вне сети более 72 часов. Это говорит о том, что оккупанты боятся повторения операции "Паутина". Тогда, как отметил "Флеш", беспилотники СБУ атаковали военные объекты, управляясь через LTE.

Другие заявления Сергея Бескрестнова

Ранее УНИАН сообщал, что в РФ угрожают затопить Киев ударом по плотине Киевской ГЭС. Сергей Бескрестнов заявил, что россиянам будет непросто ее разрушить. Теоретически оккупанты могут повредить плотину достаточно, чтобы началась утечка воды из водохранилища. Однако в полное разрушение он не верит.

Кроме того, "Флеш" также раскрыл скрытую угрозу для Украины на фронте. По его словам, Россия за год создала комплексную систему противодействия украинским разведывательным беспилотникам. Ключевым элементом в ней являются радиолокационные станции - в частности РЛС СКВП.

