Его возглавил митрополит Епифаний. После службы он обратился к украинцам и победоносным воинам, которые борются за правду и свободу.

Предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний провел Пасхальное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, богослужение посетило много прихожан, успевших попасть в собор до комендантского часа. Пятичасовое богослужение транслировали онлайн для украинцев, которые не смогли прийти в собор.

Пасхальное богослужение традиционно началось поздно вечером в субботу. Верующие, пришедшие в собор до 23:00, смогли остаться на богослужении до самого утра.

После службы Епифаний обратился к украинцам. В видеопоздравлении митрополит отметил, что Пасха - свидетельство того, что сила зла – временная, а победа правды и добра – вечны.

"Наша вера в победу жизни помогает нам бороться за правду и добро даже тогда, когда эта борьба крайне сложна. В этот пасхальный день особые поздравления защитникам Украины, нашим победоносным воинам. Пусть Господь помогает нам в борьбе за правду и благословить победой", – отметил митрополит.

Пасха в Киеве

Накануне Пасхи власти Киева отмечали, что в столичных храмах богослужения будут проходить онлайн. В то же время митрополит Епифаний объявил, что на Пасху проведет службу в Киево-Печерской лавре. Предполагалось, что служба состоится утром, а не ночью. Однако планы изменились.

Пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий посоветовал украинцам на Пасху не создавать толпу, поскольку противник коварен и может нанести удары.

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