Российские оккупанты пытаются закрепиться на восточных окраинах Мирнограда.

Покровск не находится в окружении, а Мирноград - под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики, сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

По их данным в Telegram, продолжается инфильтрация российских захватчиков в Покровск, где осуществляется как их фиксация практически во всех точках города, так и их уничтожение.

Отмечается, что россияне "активно затягивают экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, а также являются большим препятствием для продвижений украинских военных и прокладки в целом любой логистики". В то же время враг пытается затянуть туда свои минометы, чтобы взять логистику под более плотный огонь.

"Если говорить о Покровске, то он не находится в окружении и никак не может находиться, ведь в него инфильтрируется противник и осуществляет свою деятельность непосредственно в городе. А точка пропитки одна - южная часть населенного пункта", - отметили аналитики.

В то же время Мирноград "находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики". "Так же под угрозой находится и вся Мирноградская агломерация, где находятся позиции бойцов СОУ", - отметили в DeepState.

Так, сейчас оккупанты фиксируются и пытаются закрепиться на восточных окраинах города, осуществляя штурмовые действия по отрезку Новоэкономичное-Николаевка-Николаевка-Миролюбовка-Козацкое.

По словам бойцов, логистики в городе практически нет, иногда спасает плохая погода, просто доехать куда-то является лотереей. В то же время пешие маршруты осуществить уже фактически нереально, ведь в любой момент можно наткнуться на засаду диверсионно-разведывательной группы, поражение дроном или минирование.

Кроме того, близкий контакт во время перемещения становится рутиной. Фиксируются случаи, когда вражеской пехоте удается устанавливать инженерные заграждения в виде егозы.

Отмечается также, что важной точкой логистики в Мирноград является населенный пункт Ровно, в его районе которого, в окрестностях Покровска, фиксируется враг: накапливается и устраивает засады.

"Важными вопросами, в первую очередь, для Мирнограда являются - как удерживать позиции без нормальной логистики, как проводить ротации и как осуществлять отход сил в случае критичности ситуации. Бойцы отмечают, что часто от командования можно слышать приказ "восстановить", в частности населенные пункты, которые находятся под контролем врага", - говорится в сообщении.

Так, отмечают в DeepState, пока группировке в Мирнограде удается сдерживать натиск на город с востока, но скоро "это станет невозможным без нормального доступа логистики, которая должна обеспечивать город". "А ключом к этому большому городу является сегодня Покровск, который ежедневно поглощается врагом", - добавили аналитики.

Ституация в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, ранее в DeepState заявили, что российские захватнические войска продвинулись в Украине за 7 ноября. Так, враг имеет успех в Донецкой области. Ему удалось переместиться вперед возле трех населенных пунктов.

Аналитики зафиксировали продвижение российской армии вблизи сел Белая Гора и Плещеевка в Краматорском районе, а также у населенного пункта Казацкое Покровского района.

