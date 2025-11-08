Решение командира провести массовое собрание противоречило приказам военного руководства, отметили в ведомстве.

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении командиру батальона, который 1 ноября на Днепропетровщине, несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, собрал личный состав на торжество, во время которого российские войска ударили по скоплению людей. Об этом сообщили в ведомстве.

"По данным следствия, 1 ноября 2025 года российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно, типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками "Герань". В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава", - напомнили в ГБР.

Отмечается, что в результате обстрела погибли и получили ранения как военнослужащие, так и гражданские.

"Следствием установлено, что решение командира провести массовое собрание в условиях высокой ракетной опасности противоречило действующим требованиям и приказам военного руководства", - говорится в сообщении.

Да данным ГБР, командиру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

"Решается вопрос избрания меры пресечения - содержание под стражей. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона", - сообщили в ведомстве.

ГБР также отмечает: подозрение касается исключительно решения, которое привело к трагическим последствиям.

"Никакие заслуги или предыдущий боевой опыт командира не могут оправдать игнорирование требований безопасности. В военных условиях массовые собрания, церемонии или награждения в районах возможной ракетной опасности недопустимы. Командиры несут личную ответственность за жизнь и безопасность подчиненных", - говорится в сообщении.

Удар РФ по украинским военным на Днепропетровщине

Как сообщал ранее УНИАН, 1 ноября Россия ударила по Днепропетровской области. По данным группировки войск "Восток", в результате удара есть погибшие и раненые.

Журналист ТСН Дмитрий Святненко рассказал, что россияне ударили баллистикой по военным, которых собрали для награждения. В результате удара, в частности, погиб его брат - 43-летний Владимир Святненко с позывным "Знахарь", который был пилотом БПЛА и служил в 35 отдельной бригаде морской пехоты.

Впоследствии военный рассказал правду об ударе по награждению морпехов. По его словам, это была годовщина создания батальона, и должно было быть торжественное награждение с кострами и факелами. "Скорее всего, нас кто-то "слил" из своих. Они знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение", - рассказал он.

