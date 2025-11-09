Его позиция мало чем отличается от позиции нынешнего премьера Венгрии.

Соперник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Петер Мадьяр, чья новая партия "Тиса" уверенно лидирует в опросах общественного мнения перед апрельскими парламентскими выборами, пообещал вернуть свою страну в западное русло, однако не планирует кардинально менять позицию Венгрии по Украине. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Мадьяр заявил, что "Виктор Орбан — ближайший союзник Владимира Путина в ЕС", и именно поэтому российский президент "был заинтересован в том, чтобы Орбан оставался у власти".

Он подчеркнул, что если придет к власти, то его отправной точкой в ​​украинском вопросе станет признание Москвы агрессором и требование немедленного прекращения огня — в соответствии с политикой союзников по ЕС.

Однако он добавил, что его правительство не изменит курс на военную поддержку Киева и не будет идти на резкий разрыв отношений с Россией.

Мадьяр заявил, что всегда будет ставить национальные интересы своей страны подчернул, что не готов "жертвовать энергетической безопасностью Венгрии ради международных санкций" или соглашаться на повышение цен на энергоносители "во имя какого-то возвышенного принципа".

Так, Мадьяр пообещал сохранить ряд политических решений нынешнего правительства в отношении Украины: отстаивать права этнических венгров, проживающих в Западной Украине, не оказывать военную помощь Киеву и вынести вопрос о будущем членстве Украины в ЕС на референдум в Венгрии.

"Венгерские избиратели будут решать не о Зеленском и Украине, а о Викторе Орбане и Венгрии", — сказал он. "Любые украинско-венгерские отношения должны основываться на том, как этнические венгры смогут устроить там жизнь".

Согласно опросу, проведенному в последнюю неделю октября, исследовательская компания Závecz Research оценила поддержку партии "Тиса" в 48%, в то время как у партии Орбана "Фидес" — 37%. За ними следуют три небольшие партии, находящиеся на уровне около 5%, необходимого для прохождения в парламент. По данным проправительственных социологических служб, "Фидес" опережает большинство с небольшим отрывом.

Ранее премьер-министр Венгрии объяснил, как можно достичь мира между Украиной и Россией. По его словам, мирное соглашение об окончании войны должно быть подписано именно в Будапеште.

Также сообщалось, что венгерский премьер "наехал" на Зеленского с громкими обвинениями. В частности он обвинил его в использовании "тактики морального шантажа" - якобы для того, чтобы подтолкнуть ЕС к поддержке Украины.

