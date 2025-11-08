Исследования показали: психопаты чаще выбирают определенный цвет, который всем напоминает "спокойствие".

Психопаты могут невольно выдавать свои внутренние переживания через такую простую вещь, как их любимый цвет. Ученые обнаружили, что люди, предпочитающие синий, чаще сталкиваются с психическими расстройствами, включая психопатию и депрессию.

Связь между цветом и психическим здоровьем впервые была установлена в 1961 году, когда исследование, опубликованное в American Journal of Psychology, показало, что более 40% психиатрических пациентов называли синий своим любимым цветом, пишет Daily Mail.

Спустя десятилетия современные исследования подтвердили эти выводы. В исследовании 2017 года, проведенном в Китае, выяснилось, что пациенты с депрессией тяготели к холодным оттенкам, таким как синий и фиолетовый, и только после терапии начинали отдавать предпочтение более ярким цветам, например, жёлтому.

Видео дня

Но в статье 2019 года, написанной психологом Университета Джорджа Вашингтона Марком Немироффом, было предложено, что выбор синего может иметь более мрачную сторону. Он объяснил, что синий цвет любят во всем мире за его способность успокаивать организм, снижать частоту сердечных сокращений и уменьшать стресс.

Вид синего неба или океана создает ощущение безопасности и стабильности у тех, кто ищет концентрацию, спокойствие или эмоциональное равновесие. Однако этот цвет также может ассоциироваться с грустью и одиночеством, особенно у людей с нестабильной психикой.

Люди, испытывающие тревогу, депрессию или стремление к контролю, часто тяготеют к синему, используя его как своего рода ментальное успокоительное.

"Психологически синий охватывает важнейший аспект человеческой эмоциональной жизни. Он представляет счастье и радость, как в выражениях "голубые небеса" или "безоблачное небо". Таким образом, он поднимает настроение. Но синий — это и цвет печали, боли и трудностей, как в выражении "петь блюз". Синий — предвестник депрессии. Эмоционально это самый принимающий и самый включающий цвет", — написал Немирофф.

Другие интересные новости из области психологии

Ранее УНИАН сообщал, почему жены теряют интерес к своим мужьям. Нынешняя модель брака часто изначально делает женщин менее удовлетворенными, поэтому они чаще инициируют развод. Ученые заявляют, что современные браки устроены вразрез с теми предпочтениями, к которым женщины были эволюционно предрасположены.

Кроме того, мы также рассказывали, какие 11 вещей делает мужчина, если искренне вас любит. Секрет не только в преданности или совместной работе над отношениями, но и в мелочах

Вас также могут заинтересовать новости: