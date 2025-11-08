Ограничения будут действовать, как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Графики веерных отключений электроэнергии будут действовать в Украине до конца текущих и как минимум в течение всех следующих суток. Об этом сообщает в Телеграмм компания "Укрэнерго".

Отмечается, что "из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной российскими обстрелами", графики почасовых отключений будут применяться "объемом от 2 до 4 очередей". Так же в течение всех последующих суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Время и объем применения ограничений может измениться. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - отметили в компании.

Видео дня

Ситуация в энергетике Украины

Как писал УНИАН, минувшей ночью Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры в ряде центральных областей и на востоке страны. Из-за этого графики почасовых отключений электроэнергии значительно усилили.

Компания "Центрэнерго" сообщила, что этой ночью россияне полностью уничтожили обе ее ТЭС, электрогенерация полностью остановилась. Речь идет о Трипольской ТЭС на Киевщине и Змиевской ТЭС под Харьковом.

