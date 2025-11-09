Ярина также призналась, какие задачи выполняет сейчас.

Украинская певица и литературовед Ярина Квасний, которая "взорвала" сеть хитом "Парова машина", рассказала о своей мобилизации.

Девушка отметила, что в мае прошлого года подала документы в ТЦК. Однако ответа ей пришлось ждать восемь месяцев.

"Восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Думала: или обо мне забыли, или я не подхожу, или... даже не знаю что. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, потом просто морилась - казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра явиться в ТЦК". И я помчалась в Киев", - вспомнила артистка в интервью OBOZ.UA.

Сейчас Ярина служит в Первом отдельном медицинском батальоне на востоке. Она призналась, что не сразу сказала родителям о своем решении про мобилизацию, а когда рассказала, то получила такую реакцию:

"Мама очень стрессовала, и папа тоже. И я понимаю: на их месте, возможно, вела бы себя так же. Не знаю, что себе представила, когда думала, что смогу держать это в секрете, сказала, что еду на одни курсы под Киев. Наверное, сейчас бы уже как-то более обдуманно поступила. По официальным документам моя должность - санитарка на передовом хирургическом отделении, но фактически я занимаюсь регистрацией раненых, координирую следующие этапы эвакуации и сопровождаю".

К слову, Ярина опубликовала в 2023 году любительское видео Ярины в TikTok аутентичной украинской народной песни "Парова машина". Оно сразу завирусилось и получило миллионы просмотров и перепостов.

Напомним, ранее украинская актриса Слава Красовская высказалась о женской мобилизации.

