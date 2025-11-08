Сообщается, что причиной стала "техническая неисправность".

Вертолет, на борту которого находились руководители попавшего под санкции ЕС Кизлярского электромеханического завода в Дагестане, упал в одном из сел на побережье Каспийского моря. В результате погибли пять человек.

Кадры с места происшествия, показывают, как вертолет Ка-226 пытается приземлиться на пляже, задевает хвостовой частью землю, после чего у него отрывает хвостовой винт. Пилот пытается снова набрать высоту, но теряет управление, и вертолет начинает вращаться, падая вниз, пишет The Telegraph.

Затем вертолет врезался в жилой дом вблизи села Ачи-су на побережье Каспия, примерно в 200 километрах от Кизлярского завода. На других видеозаписях, опубликованных в сети, видно, как пожарные тушат пламя, уничтожившее дом у пляжа до основания. По данным СМИ, причиной крушения стала "техническая неисправность". Однако инцидент вызывает ассоциации с крушением вертолета в 2023 году, в котором погиб Евгений Пригожин, бывший глава ЧВК "Вагнер".

Что известно про Кизлярский завод и его руководителей

Кизлярский завод был включен в санкционный список ЕС в 2024 году за производство авиационного оборудования для российской армии.

Среди погибших — заместитель генерального директора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов. Также погибли еще трое руководителей и бортмеханик вертолета. Двое человек получили ранения.

В решении о введении санкций Совет ЕС указал, что АО "Кизлярский электромеханический завод" несет ответственность за материальную поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Он специализируется на разработке и производстве наземных систем управления и диагностики авиационной техники, а также изготовлении навесного и бортового оборудования", — говорилось в документе.

В частности, предприятие производит замки ДЗ-УМ — тип держателей бомб — для самолетов Су-25, которые широко применяются российскими военными при ударах по Украине. В рамках санкций ЕС под персональные ограничения попал и генеральный директор завода Ибрагим Ахматов.

