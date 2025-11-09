Можно ли удалить царапины с экрана iPhone: эксперты объяснили, что реально работает

Самостоятельный ремонт – большой риск, особенно с дорогостоящими моделями или есть гарантия.

Даже если вы аккуратно обращаетесь со своим iPhone, со временем на экране могут появиться царапины. Современные модели стали заметно прочнее, но полностью устойчивыми к мелким повреждениям – нет. Эти следы не влияют на работу девайса, однако портят внешний вид и могут раздражать при повседневном использовании.

Эксперты SlashGear рассказали, можно ли удалить царапины с экрана iPhone, стоит ли пытаться ремонтировать самостоятельно и какие бюджетные методы помогут сделать их менее заметными.

Можно ли удалить царапины с экрана iPhone

Многие пользователи пытаются самостоятельно отполировать экран, чтобы вернуть ему гладкость, однако специалисты предупреждают: это рискованная идея. В продаже есть профессиональные машины для шлифовки дисплеев, например REFOX APM-20B, которые в теории способны убрать царапины с поверхности стекла.

Тем не менее, такие устройства требуют точных настроек и технических навыков – включая дозировку абразива, защиту от воды/пыли и последующее восстановление олеофобного покрытия. Без опыта можно лишь ухудшить состояние экрана.

Кроме того, любые попытки ремонта вне авторизованного сервиса могут привести к аннулированию гарантии Apple. Даже если полировка кажется безопасной, вмешательство в конструкцию смартфона способно нарушить работу Face ID и других встроенных сенсоров.

Поэтому при серьезных повреждениях экран лучше заменить официально, чем пытаться восстановить своими силами.

Как убрать царапину с телефона в домашних условиях

Если речь идет о мелких царапинах, эксперты советуют более простой и безопасный способ – наклеить качественную защитную пленку или стекло. Прозрачный слой может сделать следы почти незаметными и предотвратить появление новых.

Например, защитные стекла бренда Ailun стоят несколько долларов и имеют рейтинг 4,5 из 5 на Amazon.

В SlashGear подытожили, что лучший способ защитить экран – не пытаться "стереть" уже появившиеся царапины, а предотвратить новые. Используйте чехол с защитными бортиками, не носите смартфон в одном кармане с ключами, а при необходимости замены дисплея обращайтесь только в проверенные сервисные центры. Это поможет сохранить не только внешний вид устройства, но и его полную функциональность.

