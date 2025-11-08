До сих пор поставки обеспечивали благотворители, но у них закончились деньги.

Франция обеспечивает Украину старыми рыболовными сетями. Они оказались очень хорошим инструментом для защиты автодорог от российских дронов. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что в рыбацких портах Бретани (регион на северо-западе Франции) всегда валялось много выброшенных рыболовных сетей. Обычно сети служат не более двух лет, после чего их просто выбрасывают. Местами это составляет проблему, ведь побережье просто завалено ими.

Однако сети, которыми когда-то ловили рыбу, можно использовать для ловли российских дронов в Украине. Так, французская благотворительная организация Kernic Solidarités прислала в Украину две партии сетей общей длиной 280 км. В прифронтовых районах из этих сетей обустраивают туннели вдоль дорог. Российские дроны застревают в таких сетях подобно тому, как мухи застревают в паутине.

"В этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний, которые их перерабатывают, закрылись. Если они им нужны для создания стен против дронов и спасения жизней в Украине, они могут их получить. Когда мы узнали, что Украине нужны сетки, рыболовное сообщество быстро отреагировало", - заявил президент благотворительной организации Жерар Ле Дюфф.

Другой представитель организации Кристиан Абазию говорит, что они не имеют средств для отправки большего количества сетей в Украину, но сейчас пытаются договориться о том, чтобы Украина отправила грузовики во Францию и сама забрала эти сети.

"Мы поможем достать сетки и загрузить их, но у нас нет бюджета, чтобы продолжать самостоятельно организовывать конвои", - сказал он.

