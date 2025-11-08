Ногти становятся смелее, заметнее и превращаются в полноценный акцент образа.

После сезона, когда мода диктовала простоту и минимализм, зима 2025 обещает яркий поворот. На смену спокойным тонам приходят выразительные, насыщенные и блестящие решения. Этот период - настоящий праздник цвета и формы, где нет места сдержанности или "едва заметным" деталям.

Тем, кто устал от нейтральных оттенков и хочет, чтобы маникюр стал способом самовыражения, эти зимние тренды подойдут идеально.

Зимний маникюр 2025 - главные тренды сезона

Как пишет журнал Allure, эксперты уверены: в этом сезоне ногти становятся смелее, заметнее и превращаются в полноценный акцент образа. Вот что будет особенно актуально:

Горошек. Для тех, кто только начинает отходить от натурального стиля, маникюр в горошек станет удачным компромиссом между игривостью и лаконичностью. Он выглядит свежо, но при этом не теряет элегантности. Основательница салонов Townhouse Хуанита Хубер-Милле отмечает, что такой дизайн требует аккуратности и специальных инструментов - иначе рисунок может смотреться небрежно. По ее словам, мастера используют доттинг-инструменты, чтобы каждая точка выглядела идеально и гармонично. Именно эта точность делает даже простой горошек стильным и современным.

Френч. Классический французский маникюр этой зимой обретает новое звучание. Эксперты называют его универсальной основой для экспериментов - особенно в сочетании с бархатными или магнитными покрытиями. Такой френч сохраняет изящество, но при этом выглядит глубже и интереснее. Маникюрщица из Лос-Анджелеса Сара Чу отмечает, что этот вариант остается модным, не становясь при этом слишком вычурным. Она советует пробовать разные оттенки и текстуры, а также эффект "кошачий глаз" на кончике ногтя, чтобы создать игру света. Для этого используется прямоугольный магнит, который проводят от кутикулы к краю ногтя - так появляется характерный изгиб и сияние.

Анималистичные принты. В наступающем сезоне на первый план выходят мотивы дикой природы - зебровые полосы, пятна леопарда, тигровые узоры. Причем в необычных вариациях: с золотистыми бликами, контрастными оттенками и блестящей текстурой. Нью-йоркский мастер Мисс Поп подчеркивает, что такие принты можно адаптировать под любой стиль, добавив им глубину за счет фактуры или имитации мерцания меха. Это делает дизайн более живым и выразительным.

Напомним, ранее УНИАН писал, как повторить эффектный маникюр "кошачий глаз" от Хейли Бибер.

