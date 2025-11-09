Звезда поделилась эмоциями от увиденного в Херсоне и Николаеве.

Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая недавно посетила Украину, впервые вышла на связь после своего визита.

Актриса опубликовала новый пост в своем Instagram, где у нее почти 16-ти миллионная аудитория. Анжелина эмоционально написала о том, что увидела и пережила в украинских городах.

"На этой неделе посетила Николаев и Херсон в Украине, чтобы встретиться с семьями, которые живут на передовой. Угроза дронами была постоянная, трудно быть там. Слышишь, как гудит в небе. Здесь это уже называют "сафари на людей" - дроны используют, чтобы следить, преследовать и терроризировать местных жителей без остановки. Был момент, когда нам пришлось остановиться и переждать, пока дрон пролетит над головой. Я была в защитном снаряжении, и для меня это длилось всего несколько дней. А семьи здесь живут с этим каждый день. Они перенесли школы, клиники и детские сады в подвалы, и настроенные продолжать жизнь несмотря ни на что. Это было тяжело видеть, но в то же время это невероятно вдохновляет. Многие говорили со мной о психологическом напряжении постоянной опасности - и о еще более глубоком страхе быть забытыми миром", - написала Анжелина и показала несколько фото из Украины.

Звезда также добавила, что не понимает, почему многие люди во всем мире несправедливо страдают от зла. Поэтому призвала правительства найти силы и помочь изменить это.

"Трудно понять, как в мире с таким мощным потенциалом дипломатии гражданские в Украине, Судане, Гааге, Йемене и во многих других местах ежедневно страдают так, будто те, кто имеет власть, ничего не могут сделать, чтобы завершить эти конфликты и защитить всех гражданских одинаково. Меня вдохновляет невероятное мужество, преданность и профессионализм местных организаций и волонтеров. Если они могут найти в себе силы, то правительства должны сделать то же самое", - отметила актриса.

К слову, на этой неделе обладательница двух "Оскаров" тайно прибыла в Украину. Джоли посетила Херсон и Николаев, а фото и видео звезды сразу разлетелись по сети.

Напомним, ранее в Херсоне прокомментировали визит Анжелины Джоли. Заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Толоконников отметил, что знаменитость оказалась храбрее солдат НАТО.

