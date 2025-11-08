Премьер Словакии выступил против использования замороженных российских активов, если они пойдут на финансирование военных нужд Украины.

Словакия не согласится на использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Bloomberg.

"Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные расходы в Украине", - заявил Фицо в интервью общественному вещателю STVR.

Ранее Фицо, которого называют сторонником "дружественной к России внешней политики", угрожал заблокировать санкции против России. Однако в конце концов согласился, получив дополнительные уступки.

Однако он категорически отказался от конфискации российских активов для финансирования Украины.

"Мы хотим прекратить войну или просто ее разжигаем? Мы собираемся предоставить Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Так что это означает? Что война будет продолжаться как минимум еще два года", - заявил Фицо.

Использование замороженных активов РФ

Издание напомнило, что Европейский Союз рассматривает возможность использования замороженных активов российского центрального банка для помощи Украине. Однако переговоры пока нельзя назвать успешными. Их остановила позиция Бельгии, где хранится большая часть активов. В связи с этим Бельгия стремится получить надежные гарантии того, что риски, связанные с займами на сумму 140 миллиардов евро, будут разделены с другими странами.

Позиция Словакии - больше новостей

Как писал УНИАН, ранее Роберт Фицо от имени ЕС заявлял об "усталости" от финансирования Украины. Он говорил, что Словакия не будет участвовать ни в каких инициативах, связанных с этим. Также он предупреждал, что не будет вмешиваться в процессы, связанные с формированием и предоставлением репарационных кредитов Украине в счет замороженных средств РФ.

Кроме того, Словакия, а вместе с ней Польша и Венгрия, в одностороннем порядке сохраняют запрет на импорт украинских товаров. Запреты касаются украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров.

