Жара и засуха угрожают уникальным животным - речным дельфинам и ламантинам в Амазонке.

Озера Амазонки становятся все теплее из-за жары и засухи. Летом температура там достигает 41 градуса по Цельсию. И это, как пишет The Guardian, приводит к гибели уникальной местной фауны - речных дельфинов.

Озера изучают специалисты. Они объяснили, что уровень воды резко упал под влиянием солнечного света и безоблачного неба. В частности, на мелководье бразильского озера Тефе, глубина которого была всего два метра, вода прогрелась до 41°C. Это теплее, чем в обычной гидромассажной ванне.

Экстремальная жара в 2023 году вызвала массовую гибель дельфинов и рыб реки Амазонки. А они и без того находятся под угрозой исчезновения - дельфины не могут выживать при таких высоких температурах.

В течение шестинедельного периода примерно в сентябре 2023 года на берег выбросило до 200 речных дельфинов. По словам исследователей, никто в регионе не видел такого в течение последнего столетия.

Этот инцидент побудил ученых обратить внимание на другие водоемы в регионе Амазонки. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, половина из 10 исследованных озер имела чрезвычайно высокую дневную температуру воды - более 37°C.

Исследователи проанализировали температуру воды в центральных амазонских озерах во время засухи 2023 года и засухой в конце прошлого года. В среднем температура озера Тефе достигает 30°C в самые жаркие месяцы, но в 2024 году она достигла 40°C.

"Исследователи обнаружили, что озера Амазонки в течение последних примерно 30 лет нагреваются на 0,3-0,8°C каждое десятилетие - темпы выше среднемировых. В то же время они уменьшаются. Во время засухи 2024 года озеро Тефе потеряло около 75% своей площади поверхности, а озеро Бадахос сократилось на 90%", - говорится в статье.

Исследователи говорят, что это влияние изменений климата. Это показывает, что даже в таких огромных экосистемах, как Амазонка, влияние не ограничивается лесами, а достигает и водного мира.

Большинство рыб, а также дельфины и ламантины, обычно размножаются в период низкого уровня воды. Если в этот период вода будет оставаться слишком теплой, то последствия будут катастрофическими с точки зрения репродуктивной активности для большинства видов.

"Если это будет случаться неоднократно, то их популяции и популяции видов, связанных с ними экологически, сильно сократятся", - сказал Адриан Барнетт, старший преподаватель поведенческой экологии в Университете Гринвича.

По словам Барнетта, локальных решений этой проблемы немного. Он говорит, что решение может быть только в борьбе с первопричиной проблемы, которой являются выбросы ископаемого топлива и причины глобального потепления.

Напомним, что во время жары 2023 года в озере Тефе погибло около 100 дельфинов. Некоторые волонтеры пытались спасти дельфинов, перемещая их в более прохладные участки. Но добраться до озера крайне сложно, и масштабной спасательной операции организовать не удалось.

