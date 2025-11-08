Премьера "Плюрибус" состоялась 7 ноября.

Хидео Кодзима, который известен не только своими играми, но и любовью к кино, в восторге от "Плюрибус" - нового сериала Винса Гиллигана, создателя "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".

Автор Metal Gear Solid назвал шоу абсолютно невероятным и сравнил его с фильмом "Вторжение похитителей тел" 1955 года.

По словам Кодзимы, уже первая сцена мгновенно затягивает, а сам Гиллиган снова доказал, что он "настоящий гений". Разработчик предположил, что сериал может стать современной сатирой на американское общество, особенно на соцсети и разделённость в стране.

"Плюрибус" рассказывает о мире, где все люди соединены в единый коллективный разум, кроме главной героини Кэрол, роль которой исполнила Риа Сихорн.

Сам Гиллиган ранее говорил, что хотел отойти от сюжетов о преступниках, которыми были пропитаны "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".

