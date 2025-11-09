9 ноября принято поздравлять представителей нескольких профессий.

9 ноября - насыщенный день для нашей страны. Праздник сегодня в Украине посвящается многим профессиям, а в мире - борьбе за права человека. По народным верованиям дата считается не очень благополучной и содержит несколько запретов.

Какой сегодня праздник церковный

По старому стилю в украинские православные чествуют писателя Нестора Летописца, которого отнесли к списку святых. По новоцерковному календарю вспоминают икону Богоматери "Скоропослушница", а также мученика Порфирия и праведную Мотрону Константинопольскую.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и о чем можно помолиться. У богородичной иконы просят избавления от хронических болезней - хромоты, боли в мышцах, заболеваний слуха и зрения.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на эту дату Международный день борьбы против фашизма, антисемитизма и расизма. Его цель - напомнить человечеству, что каждая людская жизнь одинаково ценная и достойна уважения.

Многие всемирные праздники сегодня посвящаются социальной сфере или кулинарии: День сирот и усыновления, День свободы и демократии, День винного туризма и День английского пудинга.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране наступает День работников культуры и народного искусства. Поздравить с ним стоит как профессионалов, так и аматоров, которые используют украинские традиционные техники в работе.

Во второе воскресенье ноября празднуется День винодела и виноградаря. Мы чествуем усилия людей, которые развивают винную промышленность.

Какой сегодня праздник в народе

Давние приметы подсказывают, как по погоде в сегодняшнюю дату предсказать, какой будет зима:

если домашняя птица сильно линяет - теплой;

опали листья с клена - ранней;

в лесу нет грибов - холодной;

рябина уродила - снежной.

Украинские верования говорят, что сегодня праздник примирения и дружбы. Стоит попросить прощения, если кого-то обидели, и самим простить чужую обиду.

В старину дату посвящали подготовке к зиме, заготовке дров и утеплению крыши. Люди перебирали вещи и отдавали ненужное нуждающимся. Верили, что если помочь обездоленным, то можно привлечь благополучие в собственную жизнь.

Что нельзя делать сегодня

Помогая другим, запрещено жертвовать грязную, порванную и непригодную к ношению одежду. Также стоит избегать пустых разговоров, обещаний, сплетен. Не делитесь планами и не рассказывайте секреты. В целом праздник сегодня считается не очень счастливым, а начатые 9 ноября дела закончатся неудачно.

