Доступные модели для всех: эксперты выбрали лучшие смартфоны не дороже $100

Даже в моделях начального сегмента сегодня можно найти привлекательный дизайн, яркие большие дисплеи и внушительное время автономной работы.

Если вам нужен смартфон для базовых приложений и скролинга в соцсетях, сейчас на рынке есть довольно неплохие варианты даже в начальном сегменте. Многого от камер или производительности ждать тут не стоит, но как замена основному смартфону или подарок для ребенка они подойдут отлично.

Скромный бюджет – не помеха покупке хорошего смартфона, уверяют эксперты Android Central. Они составили рейтинг лучших телефонов стоимостью до 100 долларов или 5000 в грн, с покупкой которых вы точно не прогадаете.

NUU N10 – лучший в целом. Удивительно сбалансированное предложение за цену ниже $100: 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, 128 ГБ встроенной памяти, также есть слот microSD и операционная система Android 14 с поддержкой Gemini.

Redmi A5 4G – для фанатов Xiaomi. Он выделяется среди бюджетных за счет большого аккумулятора 5200 мАч, экрана с частотой 120 Гц (что редкость даже в более дорогих моделях) и операционной системы Android 15 Go Edition.

BLU G33 – лучший смартфон до $50. За эти деньги покупатели получают "чистую" ОС Android 13 Go, аккуратную текстурированную заднюю панель, дисплей 6,26 дюйма с HD-разрешением и слот microSD. Подойдет для самого базового использования (звонки, мессенджеры, легкие приложения).

Cat S22 Flip – раскладной телефон-"флип". Он обладает всеми основными функциями смартфона, такими как поддержка Android 11, хорошие камеры и защиту от воды, в форм-факторе раскладушки.

UMIDIGI G9T – самый премиальный. Эксперты отмечают большую батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт, дисплей с частотой обновления 90 Гц, а также тонкий и легкий корпус. А восьмиядерного чипсета UNISOC должно быть достаточно для комфортно пользования приложениям.

Если бюджет больше, эксперты ранее называли топ-5 телефонов на рынке стоимостью до $200. Эти модели предлагают современный дизайн, быстрый экран, плавную ОС и даже поддержку 5G, при этом не экономя на качестве.

Новое исследование показало, что телефоны на Android лучше защищают от спама и мошенников, чем iPhone. Особенно если это модели Pixel, которые признали самыми защищенными современными смартфонами.

