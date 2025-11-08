У животных-собаков седина появляется, а случится ли такое с птицами?

У млекопитающих возрастная седина появляется, когда корни волос перестают вырабатывать пигменты. А случается ли это с птицами? Ответ на этот вопрос дал научный писатель Стюарт Блэкман на страницах DiscoverWildlife.

Говоря о млекопитающих, он уточнил, что седина у них частично может свидетельствовать об ухудшении физической формы, но также может сигнализировать и о доминировании, например у серебристоспинной гориллы (серебристоспинная горилла - взрослый самец гориллы, у которого после 12 лет появляется седая шерсть на спине, и это свидетельствует о том, что он достиг полной зрелости и силы).

"На самом деле многие птицы, в частности галки и малиновки, также могут седеть. Есть даже некоторые доказательства того, что седые птицы становятся более привлекательными для партнеров - возможно, потому, что опыт является таким важным фактором успешного гнездования", - отметил автор.

По его словам, поседение у птиц менее выражено, чем у млекопитающих, из-за того, что цвета в их оперении образуются микроскопической структурой перьев, которая отражает свет на разных длинах волн, а не пигментами.

Еще один интересный факт о птицах касается того, как они спят. В материале DiscoverWildlife рассказывается, что лапы птиц сконструированы так, чтобы держаться за шесты даже в расслабленном состоянии, и это предотвращает их падение с деревьев во время сна.

Отмечается, что некоторые птицы, такие как стрижи, спят на крыле, что позволяет им оставаться в воздухе в течение 200 дней. Лебеди могут спать на суше или плавая на воде, засунув головы между крыльями.

Фрегаты - одни из самых странных птиц в мире - могут спать с включенной одной половиной мозга и одним открытым глазом, тогда как африканские пингвины засыпают тысячи раз в день, но только на несколько секунд.

Интересные факты о птицах

Ранее УНИАН писал об уникальной птице, которая поражает добычу одним ударом ноги. Речь идет о птице-секретаре (Sagittarius serpentarius), которая живет на открытых африканских лугах и отличается среди других хищных птиц. У него ноги похожи на журавлиные, но он способен бить ими сильно и точно, поражая змей, ящериц и мелких млекопитающих.

Также мы писали, почему люди едят мясо кур, а не голубей или лебедей. Вероятно, одна из причин - в том, что курятина вкуснее по сравнению с другими видами птицы. Но главная причины употребления курицы в пищу заключается в том, что эти птицы не взлетают, поэтому они издавна были доступны, благодаря чему человек смог их одомашнить.

