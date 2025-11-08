Глава ОВА отметил, что проблемы с электричеством есть по всей стране.

Российские оккупационные войска нанесли рекордный удар баллистикой по Полтавской области. В результате атаки в области отсутствуют полностью или есть перебои со светом, водой и теплом.

Такое заявление сделал в видеообращении глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут. По его словам, враг бил по объектам энергетики.

"Это был рекордный по количеству баллистических ракет обстрел. К сожалению, имеем значительные повреждения, из-за чего в области отсутствуют полностью или есть перебои с электро-, тепло- и водоснабжением", – пояснил он.

Видео дня

Глава ОВА заверил, что все соответствующие службы непрерывно работают, чтобы улучшить ситуацию.

"Хочу отметить, что проблемы с электричеством есть по всей стране. Ситуация действительно очень сложная. На случай длительного отсутствия электроснабжения по всей области развернуты пункты несокрушимости. Призываю всех сохранять спокойствие. Враг хочет, чтобы мы впали в отчаяние. Но мы им этого не подарим", – добавил Когут.

Удары по энергетике

В результате ударов российских оккупационных войск "Центрэнерго" полностью потеряло генерацию. Как заявили в компании, ночной удар был самой массированной атакой по ТЭС с начала полномасштабной войны. Вражеские ракеты летели по тем самым ТЭС, которые восстановили после атак 2024 года.

Также под ударом была газовая инфраструктура Украины. Это девятый целенаправленный удар РФ по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября, заявили в "Нафтогазе".

Вас также могут заинтересовать новости: