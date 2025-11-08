Журналисты во время атаки не получили серьезных повреждений.

В Донецкой области дроны атаковали автомобиль с журналистами из Австрии и Испании. Они ехали в Константиновку в автомобиле гуманитарной миссии Proliska.

Как сообщило австрийское агентство ORF, автомобиль был атакован неподалеку от линии фронта.

"Нападение, судя по всему, обошлось без серьезных последствий", - сообщили в ORF.

Видео дня

Начальник МВА Константиновки Сергей Горбунов добавил, что автомобиль атаковали ударным FPV-дроном на оптоволокне. Он подтвердил, что пострадавших нет. Однако бронированный автомобиль гуманитарной миссии, который использовался для эвакуации гражданского населения, получил повреждения.

"Удар пришелся непосредственно по транспортному средству во время выполнения им гуманитарной задачи. Внутри находились сотрудники миссии, которые, к счастью, не пострадали. Автомобиль получил значительные механические повреждения", - отметил начальник МВА.

Австрийский журналист Кристиан Вершюц рассказал, что ехал по Донецкой области вместе с сотрудниками украинской гуманитарной организации "Пролиска" и испанской журналисткой. Команда намеревалась снять эвакуацию, которая происходила в Константиновке.

Украинский волонтер Евгений Ткачев опубликовал видео атаки дрона на автомобиль. Он рассказал, что это был FPV-дрон на оптоволокне, оснащенный противотанковым зарядом. Он удара в легкобронированном автомобиле остались сквозные дыры.

Расширение опасных зон

Напомним, что так называемые "кил-зоны" становятся все шире. Из-за увеличения дальности полетов дронов обе стороны отводят боевые позиции и логистические центры все дальше в тыл. Не редкими становятся удары по объектам, которые удалены от линии фронта на 100 и более километров.

Для того, чтобы сделать хотя бы дороги безопасными в условиях постоянных дроновых атак, их накрывают сетками. Ранее эти сетки массово поставляли благотворители. Сейчас их ресурсы исчерпываются, и к поставкам сетей присоединились французские рыбаки.

