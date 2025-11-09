Ученые до сих пор не знают до конца, как вообще возникло это чудо.

В воображении большинства людей пустыня Сахара является бескрайним морем песчаных дюн и мерцающих миражей, где нет места ничему живому. Однако жизнь в этой суровой местности на самом деле есть, хотя и не такая богатая, как в Европе. Некоторые примеры устойчивости живых организмов в Сахаре вызывают удивление и даже уважение.

Эволюционный биолог Скотт Треверг на страницах издания Forbes рассказал об одном из таких впечатляющих примеров - одинокой акации, которая росла посреди песков, за сотни километров от ближайшего другого дерева. Эта акация, известная как Дерево Тенере, считается самым изолированным деревом на Земле.

Дерево в пустыне

На северо-востоке государства Нигер находится пустынный регион Тенере. Он настолько засушливый, что иногда эту местность называют "пустыней в пустыне". На сотни километров там нет ничего, кроме песка. Никаких кустарников, травы и тем более деревьев.

И вот посреди этого пустынного ничего вдруг растет одинокое дерево. Ближайшая другая растительность лежит на расстоянии более 400 км. Для караванов эта одинокая акация стала своего рода навигационным маяком задолго до появления систем GPS.

С ботанической точки зрения, дерево Тенере отнесли к подвиду акации-зонтика колючего. Этот вид приспособлен к существованию в суровых пустынных условиях, благодаря невероятно глубокой корневой системе, которая может достигать глубины 35 метров (это как 12-этажка, только под землей). Вероятно этого хватило, чтобы корни нашли карман с водой глубоко под поверхностью пустыни.

Как именно семена акации попали в это место, можно только догадываться. Есть предположение, что дерево могло укорениться еще во время влажной фазы от 5000 до 10 000 лет назад, когда в этом регионе Сахары еще были озера, реки и саванны. Хотя возраст самого дерева оценивали максимум в 300 лет.

Дерево-легенда

Свою славу Дерево Тенере закрепило уже к началу 20-го века, а в 1939 году французские колониальные войска, контролировавшие регион, даже нанесли его на свои карты. Даже пилоты самолетов, которые пересекали Сахару на высоте многих сотен метров, не могли не заметить его маленькую зеленую крону.

На путешественников встреча с одиноким деревом посреди пустыни производила большое впечатление. Ведь само его существование противоречило всякой логике и законам природы.

Легенда прекратила свое существование в 1973 году при несколько сомнительных обстоятельствах. Власти новосозданного на тот момент государства Нигер утверждали, что пьяный водитель грузовика якобы сбил дерево и вырвал его с корнями, проезжая по пустыне.

"Сложность и абсолютную невероятность этого подвига невозможно переоценить. Это дерево было единственным препятствием на сотнях миль открытой местности. Однако, то ли из-за поразительно плохой навигации, то ли из-за жестокого поворота судьбы, водителю, как сообщается, удалось врезаться прямо в него", - пишет Forbes.

Ствол дерева перевезли в Национальный музей Нигера в столичном городе Ниамея, где он хранится и по сей день. А на том месте, где когда-то стояло Дерево Тенере, установили металлическую скульптуру в форме дерева. Этот памятник стоит по сей день.

