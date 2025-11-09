Там отметили, что россиянам не удается продвигаться по ключевым направлениям.

Российские оккупанты в не продвинулись вперед на ключевых направлениях фронта, ав Сумской области несут огромные потери.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В частности, россияне пролжили наступательные операции на севере Сумщины, днако продвинуться им не удалось.

Российские военкоры, как говорится в отчете, распространили данные от своих военных на Сумском направлении о том, что они несут огромные потери вблизи Безсаловки из-за высокого уровня дезертирства и отсутствия надлежащей подготовки, связи и радиосвязи.

Отмечается, что удары украинских дронов затрудняют возможности российских оккупантов по пополнению запасов.

Аналитики Института отметили, что и в Харьковской области российским военным продвинуться не удалось. В ISW обратили внимание на то, что в РФ утверждали, что якобы ВСУ удерживают только 10% Волчанска, однако, согласно геолокационным кадрам ISW продвижение российских войск в этом городе можно оценить на 34,7%.

Помимо этого, как указали аналитики, россияне продолжили наступление на Доброполье, но подтвержденного прогресса не достигли. Минобороны РФ заявило о захвате Вольчьего, но подтверждения эта информация нет.

Летом сообщалось, что оккупанты захватили село Яблоновка, которое находится в Юнаковской сельской громаде Сумской области.

Начальник пресс-службы штурмовой бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" подполковник Иван Шевцов говорил, что на Сумщине российские войска остановлены, и есть все шансы выбить их с этой территории.

