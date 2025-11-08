По данным аналитиков, россияне заблокировали подразделения украинских войск в Новониколаевке.

Силы обороны Юга заявили о полном контроле над Павловкой и Успеновкой в Запорожской области. В то же время аналитики заявили, что враг захватил эти населенные пункты.

Украинский аналитический мониторинговый проект DeepState привел слова начальника управления Штурмовых подразделений Валентина Манько о том, что Силы обороны Украины зачистили Сладкое и Ровнополье Запорожской области. Однако в DeepState говорят, что эти населенные пункты находятся на значительном расстоянии от Павловки и Успеновки:

"Буквально позавчера Силы обороны Юга заявили о полном контроле над Павловкой и Успеновкой. Почему заявления различных управлений отличаются на 6-8 км является открытым вопросом. По нашей информации, враг захватил Успеновку и Павловку, а также заблокировал наши подразделения в Новониколаевке".

Кроме того, отмечают аналитики, бои с диверсионными группами велись в Сладком и Ровнополье. В то же время в Приволье, Новом и Новоуспеновском "враг имеет, по меньшей мере, присутствие".

"Что касается самой Успеновки, то ситуация там ухудшилась после того, как было забрано 50% личного состава на спасение легендарного участка возле Вишневого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце октября россияне "из 14 брспн начали заходить в село, наладив связь, они затянули пехоту из 218 танкового полка и 394 мотострелковой бригады РФ".

Так, отмечают в DeepState, в село зашло около 70 групп численностью до двух рот. На закреплении оккупанты "оставили 394-й, а 14-й и 218-й пошли на соседние населенные пункты".

"Один из батальонов 102 ОБр ТрО пытался спасти ситуацию, но силы были не равны и ничем хорошим это не закончилось", - отметили аналитики.

Ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в DeepState заявили, что российские захватчики оккупировали Павловку Запорожской области. Также отмечалось, что они продвинулись вблизи Балагана, Удачного, Ступочков, в Плавнях, Приморском и Успеновке.

В тот же день пресс-служба Сил обороны юга Украины отметила, что "информация, размещенная на ресурсе DeepState, относительно захваченных врагом территорий в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности".

В то же время в Силах обороны признали, что ситуация на Александровском и Ореховском направлениях довольно напряженная.

В заявлении также, в частности отмечалось, что в районе населенного пункта Павловка продолжаются ожесточенные бои - там держит оборону одна из украинских бригад. А относительно Успеновки было отмечено, что в районе этого населенного пункта враг огневым поражением уничтожил несколько позиций, поэтому украинским защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются.

