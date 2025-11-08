Samsung затизерил дизайн уникального разборного SSD и ультрамаленького накопителя

Устройства официально представят в Лас-Вегасе в январе.

Samsung готовится к технологической выставке CES 2026 и уже показала первые новинки: модульный SSD нового поколения и компактный накопитель для ультратонких устройств.

Главное внимание привлек Detachable AutoSSD, накопитель с полностью разборной конструкцией, где контроллер и NAND-память можно снимать и менять отдельно. Такой подход позволяет обновлять компоненты по мере появления новых стандартов, например, переходить с PCIe 4.0 на PCIe 5.0.

Базовая версия этого SSD использовалась в автомобилях и предлагала скорость чтения до 4700 МБ/с и записи до 1400 МБ/с. Новый вариант с индексом E1.A сохранил характеристики, но получил модульный дизайн. В будущем Samsung может перенести подобную архитектуру и в потребительский сегмент, хотя стоимость, как и у любой инновационной технологии, будет высокой.

Второй анонс касается компактного SSD PM9E1 формата M.2 2242, версии популярного OEM-накопителя, созданной для ультратонких ноутбуков, планшетов и мини-ПК.

PM9E1 основан на контроллере PCIe 5.0 и способен выдавать скорости до 14,8 ГБ/с при чтении и 13,4 ГБ/с при записи, чтопочти на 50-60% быстрее конкурентов.

Максимальный объём - 4 ТБ, что делает такие диски особенно интересными для портативных систем, где раньше приходилось мириться с ограничением в 2 ТБ.

Оба SSD будут официально представлены в январе 2026 года на выставке CES в Лас-Вегасе.

