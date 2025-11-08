Германия купит 20 новых боевых вертолетов для войска, - Bloomberg

Германия планирует купить у Airbus 20 новых вертолетов для армии.

В Германии планируют одобрить закупку оборонного оборудования, включая 20 легких боевых вертолетов от Airbus SE, на сумму более 3 миллиардов евро. Как пишет Bloomberg, закупка осуществляется в рамках масштабного наращивания военной мощи.

Издание пишет, что на следующей неделе правительство в закрытом режиме планирует одобрить несколько оборонных сделок.

"После полномасштабного вторжения России в Украину, правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца начала масштабную кампанию по модернизации вооруженных сил Германии, направив сотни миллиардов евро на усиление обороноспособности", - говорится в статье.

Видео дня

Известно, что сделки предусматривают покупку 100 000 приборов ночного видения от Hensoldt AG и Theon International по контракту стоимостью примерно 1 миллиард евро. Кроме того, министерство обороны обращается за одобрением на закупку дополнительных управляемых ракет ПВО IRIS-T SLM производства Diehl стоимостью 1,2 миллиарда евро. Стоимость контракта с Airbus составляет примерно 1 миллиард евро.

В октябре Бундестаг одобрил 18 оборонных соглашений на сумму более 14 миллиардов евро. Поэтому до конца года ожидается согласование еще десятков крупных закупок.

Подготовка Европы к войне - больше новостей

Напомним, что немецкий генерал Александр Зольфранк предупредил европейцев, что ожидать нападения России можно в любой момент. По его мнению, неудачи в Украине не остановят россиян от нового нападения.

Министр обороны Германии Борис Писториус также сказал, что Германии надо быть готовой к войне. Хотя за это его и критиковали представители левого крыла его собственной партии.

В целом Европейский Союз также готовится к функционированию на случай потенциального конфликта. В частности, уже сейчас убирают бюрократические преграды для быстрой переброски солдат, оружия, боеприпасов и эвакуации раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: