В православный праздник сегодня обращаются к чудотворной иконе, которая являет "милость скорую".

9 ноября согласно новому календарю украинской церкви верующие чтут икону Божией Матери "Скоропослушница". В эту дату вспоминают о чудесах, что происходили по молитвам перед образом, и соблюдают особые традиции. Что можно и чего нельзя делать, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - далее в материале.

Какой праздник сегодня церковный в новом календаре

День 9 ноября по новому стилю в церковном календаре (22 ноября - по старому) посвящен памяти чудотворной иконы Божией Матери "Скоропослушница". Этот образ хранится на горе Афон, в монастыре Дохиар и прославился своими чудесами.

Согласно церковным преданиям, эта икона появилась в X веке. К нам дошла история о том, как благодаря этому образу исцелился монах по имени Нил. В 1664 году однажды ночью он проходил мимо иконы с зажженной лучиной - и вдруг услышал голос, который просил не коптить святой образ. Монах решил, что над ними подшучивают братья, и проигнорировал просьбу. Но вскоре ослеп.

Зрение он обрел после молитвы перед иконой. Голос Божией Матери тогда возвестил: "Отныне икона Моя будет именоваться Скоропослушницей, ибо всем, кто обращается ко Мне, явлю милость скорую".

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще по новому стилю:

вспоминают мучеников Онисифора и Порфирия;

преподобную Мотрону Константинопольскую;

преподобную Феоктисту;

преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского;

мученика Александра Солунского;

мученика Антония Апамейского;

преподобного Иоанна Колова;

преподобных Евстолию и Сосипатру,

а также в этот день почитают святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского и чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю

9 ноября также вспоминают преподобного Нестора Летописца Печерского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают в юлианском календаре и какие традиции и запреты связаны с датой.

С какими молитвами обращаются к святому образу, что можно делать 9 ноября

К иконе Богородицы "Скоропослушница" верующие обращаются с молитвами об избавлении от бед и болезней - считается, что образ помогает вылечить слепоту, глухоту и хромоту. У чудотворного образа также просят помощи в трудных жизненных обстоятельствах - согласно преданию, молитвы перед иконой помогают спастись от плена и выжить при кораблекрушениях.

В народе этот день считается временем примирения и добрых дел: следует простить обиды и помочь нуждающимся, поделиться деньгами, едой и одеждой.

Что нельзя делать сегодня - церковные и народные запреты дня

В церковный праздник 9 ноября Церковь не одобряет ссоры, грубость, зависть, жадность и лень. Не стоит отказывать в помощи.

По народным приметам сегодня следует избегать лишних разговоров и суеты. Не советуют планировать важные встречи - все может пойти не так, как задумано. Как уже говорили, в этот день принято делиться с нуждающимися едой или одеждой. В то же время одна из примет дня предупреждает: нельзя дарить непостиранную одежду - вместе с ней можно "отдать" свое счастье.

Приметы 9 ноября

По приметам дня можно узнать, какой будет погода в ближайшее время и даже будущая весна:

туман с утра - к теплой погоде;

иней на деревьях - через 2-3 дня придут морозы;

пасмурная и снежная погода - к ненастному маю;

дождь идет - будет урожай пшеницы.

В народе говорят, что с 9 ноября зима "встаёт на ноги", и приходят настоящие морозы.

