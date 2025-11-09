Лучше не брать: эти 7 популярных находок из секонд-хенда станут для вас ловушкой

Эти вещи выглядят привлекательно, но оказываются настоящим вызовом для чистки, говорят эксперты.

Секонд-хенды - это кладезь стильных вещей с душой: от винтажных ковров и картин до латунных ламп и чугунных сковородок. Но не все, что выглядит привлекательно на полке, удастся легко привести в порядок. Эксперты предупреждают: некоторые вещи из комиссионных магазинов могут оказаться настоящим вызовом для очистки - даже с лучшими средствами, пишет The Spruce.

Специалисты по винтажным товарам Дженнифер Л. Принс, владелица FOUND vintage, и Хизер Фицджеральд из Trove Vintage рассказали, какие именно находки из секонд-хенда труднее всего отмыть - и когда лучше дважды подумать перед покупкой.

1. Мутная стеклянная посуда

Красивые, но затуманенные бокалы или вазы часто имеют повреждённую поверхность из-за жёсткой воды - это не просто грязь, а коррозия стекла.

"Окраска остается даже после тщательного мытья", - объясняет Принс. Поэтому такие вещи лучше использовать не для питья, а как вазы или декор.

2. Латунь со ржавчиной

Полироль здесь не спасет. По словам Фицджеральд, большинство средств ухаживают за поверхностью, но не восстанавливают ее. Она советует начинать с уксусного раствора и только потом переходить к полировке.

3. Ковры

Даже если выглядят опрятно, в них может скрываться пыль, пятна или даже насекомые. "Профессиональная очистка часто стоит больше, чем сам ковер", - предостерегает Принс. Если пятно не видно под мебелью - можно рискнуть, но проверять стоит внимательно.

4. Картины на холсте

Деликатные, часто старинные произведения искусства сложно очистить без вреда. Принс советует лишь легкую очистку кисточкой или перьевой щеткой. Даже незначительное повреждение водой может привести к отслаиванию краски.

5. Чугунная посуда

Сковородки или кастрюли из секонд-хенда могут иметь слой старой пищи или ржавчины. Фицджеральд говорит: "Здесь требуется интенсивное замачивание или даже щелочная смесь - простое мытье не поможет".

6. Керамические изделия

Старые вазы, лампы или кувшины часто покрыты годами пыли, которая не смоется обычным средством для посуды. Эксперт советует использовать средства для глубокой очистки.

7. Абажуры

Даже самый красивый абажур может быть ловушкой для пыли. "Мы используем воздуходувку для листьев или сжатый воздух, чтобы освежить ткань", - советует Фицджеральд.

