На границе временно приостановлены пропускные операции. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, причиной остановки работы пунктов пропуска на госгранице стал сбой в работе базы данных таможни.
"Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется", - говорится в сообщении.
Так, пограничники призвали людей учесть эту информацию при планировании своего путешествия.
Обновлено в 14:11. Тем временем в сети появились видео очереди на пунктах пропуска. Как пишет "Труха", на одном из пунктов в Одесской области из-за сбоя в системе таможни образовалась очередь из 400 авто и 30 автобусов.
Как сообщал УНИАН, ранее голливудская звезда, амбассадор доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли тайно прибыла в Украину, посетив Херсон и Николаев. Во время своего визита она пообщалась и с украинскими пограничниками.
Работники ГПСУ решили поблагодарить Джоли за поддержку Украины. Так, в знак благодарности пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда подарили актрисе набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы.