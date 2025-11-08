Оформление граждан и транспортных средств на въезд или выезд из Украины временно не осуществляется.

На границе временно приостановлены пропускные операции. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, причиной остановки работы пунктов пропуска на госгранице стал сбой в работе базы данных таможни.

"Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется", - говорится в сообщении.

Так, пограничники призвали людей учесть эту информацию при планировании своего путешествия.

Видео дня

Обновлено в 14:11. Тем временем в сети появились видео очереди на пунктах пропуска. Как пишет "Труха", на одном из пунктов в Одесской области из-за сбоя в системе таможни образовалась очередь из 400 авто и 30 автобусов.

