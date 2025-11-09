Температура тела и гормональные колебания — это лишь некоторые из многочисленных факторов.

Существуют данные, свидетельствующие о том, что регулярные тренировки по утрам могут ускорить потерю веса. Однако в то же время есть множество доказательств того, что большинство из нас становятся сильнее и выносливее ближе к концу дня, и есть несколько причин, по которым утром заниматься спортом может быть гораздо сложнее, пишет Independent.

Ваш циркадный ритм влияет на вашу тренировку.

Ваш организм имеет естественный 24-часовой цикл – циркадный ритм, который регулирует гормоны, температуру тела и время, когда вы чувствуете себя наиболее бодрым или готовым ко сну. Он контролируется мозгом, но также может зависеть от внешних факторов, таких как солнечный свет. Это может объяснить, почему утренние тренировки зимой могут быть особенно сложными для некоторых из нас.

Исследования показывают, что ваш циркадный ритм чётко связан с физической активностью, которая, как правило, подчиняется суточному графику. Большинство людей достигают пика своей активности между 16:00 и 19:00. Это означает, что мы, как правило, сильнее, быстрее и выносливее днём и ранним вечером.

Есть несколько причин, которые могут это объяснять

1. Температура тела

Ваша внутренняя температура тела достигает минимума около 5:00 утра и постоянно растёт в течение дня. Когда температура тела повышается, ваши мышцы сокращаются эффективнее. Это может быть одной из причин, по которой люди обычно сильнее и выносливее ближе к концу дня.

2. Гормональные колебания

Уровень инсулина – гормона, регулирующего уровень сахара в крови (глюкозы), – обычно самый высокий утром. Это приводит к снижению уровня сахара в крови, а значит, организм может использовать меньше глюкозы в качестве топлива, что, вероятно, влияет на вашу способность к нагрузке.

3. Функция нервной системы

Есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что нервная система лучше передает сигналы мышцам в течение дня. Это позволяет вам задействовать больше мышечных волокон во время тренировок, что, по сути, делает вас сильнее.

4. Ваш хронотип сна также может влиять на эффективность тренировок

Исследования показывают, что "совы" с поздним хронотипом вставания показывают заметно худшие результаты во время утренних тренировок по сравнению с людьми с ранним хронотипом – "жаворонками".

При этом интересно, что недостаток сна, по-видимому, сильнее влияет на физическую работоспособность днем, чем утром. Поэтому, если вы ложитесь спать поздно и не высыпаетесь, вам может быть легче заниматься спортом на следующее утро, чем на следующий день.

