Поскольку конструкция танка не рассчитана на подобные обвесы, износ основных узлов резко ускоряется.

Несколько месяцев назад на поле боя начали появляться российские танки с новым типом "кустарной" защиты против дронов. За характерный внешний вид их прозвали "танками-дикобразами" и "танкам-мохнатками". И хотя такой тип защиты действительно создает проблемы для украинских дронщиков, сами танки от чрезмерной массы очень быстро выходят из строя.

Такие признания озвучивают сами же российские танкисты. Так украинский оружейный блогер Андрей Тарасенко обратил внимание на публикацию в российских СМИ интервью танкиста, воюющего на танке Т-80БВМ. Выдержки из этого интервью он опубликовал в своем блоге.

В частности у танкиста спросили, как вся эта наваренная на танк кустарная защита сказывается на ходовой части машины.

"Ходовая живёт, а вот трансмиссия, бортовые коробки нет. В другой роте сделали царь-мангал из тросов, так он и 10 км не проехал, как отказала одна бортовая. Так что нагрузка очень большая на узлы и оно реально в разы быстрее из строя выходят. А если делать мангалы от башни, а не от корпуса, то горят привода башни, про вращение вручную вообще можно забыть", – жалуется оккупант.

Отдельной болью для захватчика является системный дефицит блоков динамической защиты – "коробочек" со взрывчаткой, которые крепятся на броню и, взрываясь в момент удара снаряда или дрона, взрывной волной снижают пробивную способность снаряда.

"На старых машинах, раньше, попроще чуть было, хотя то коробок не хватало, то пластида. Но вот с БВМками (танками Т-80БМВ – УНИАН) весь этот реликт разрекламированный видимо только в мультиках кремлевских", – вздыхает российский танкист.

Как писал УНИАН, в своей тактике "просачивания" российская пехота полагается на так называемые плащи-невидимки – специальные накидки, обладающие тепломаскирующими свойствами. Такие накидки помогают скрыть тепловую сигнатуру человека от камер с тепловизионным зрением. Однако россияне часто используют накидки неправильно.

Также мы рассказывали, что Украина наладит собственное производство дронов типа "Мавик", поскольку Китай заблокировал их поставки в Украину, но продолжает поставлять в Россию.

