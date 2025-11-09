Проверим вашу внимательность к деталям?

Головоломки, ребусы и оптические иллюзии покоряют пользователей Сети по всему миру. Эти задания интересно и весело решать, а еще они служат неким тренажером для глаз и мозга.

Регулярно решая такие умственные задачки, вы улучшите навыки наблюдения, концентрации, логическое и критическое мышление, умение замечать важные детали в большой картине. Кроме того, вы научитесь управлять собственным временем. УНИАН создал новый интересный вызов для своих читателей.

На коллаже, представленном ниже, вы увидите десятки букв, расположенных на маленьких мухоморах в произвольном порядке. Где-то в этом хаосе мы спрятали слово "мухомор".

Вам нужно его отыскать в течение 8 секунд. Сделать это можно, соединив буквы в осмысленную комбинацию по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Готовы проверить свои способности? Тогда начинаем отсчет времени. Для удобства можете установить таймер.

Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не упустить.

Итак, ваши 8 секунд на поиски слова "мухомор" исчерпаны. Сделать это могло быть непросто, ведь количество деталей на изображении точно сбивало с толку.

Если вам удалось заметить это слово, вы очень внимательный к мелочам человек. Можете собой гордиться.

Ответ на головоломку:

