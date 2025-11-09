Однако в американском информационном бюллетене о встрече такое обещание не упоминалось.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп на встрече пообещал ему финансовую поддержку в случае давления на венгерскую экономику.

Как пишет Bloomberg, Орбан сообщил журналистам, что заключил с Трампом соглашение о финансовом щите, которое поможет защитить экономику от неблагоприятных факторов, таких как падение национальной валюты или понижение суверенного кредитного рейтинга.

"Если финансовая система Венгрии подвергнется внешней атаке, американцы дали слово, что в таком случае они защитят финансовую стабильность Венгрии", — заявил Орбан. "Можете забыть об атаках на венгерскую валюту, её бюджет или об удушении Венгрии с финансовой точки зрения. Мы решили эту проблему с США".

Орбан представил это соглашение как способ снизить зависимость от Европейского союза, который приостановил финансирование Венгрии на сумму более 20 миллиардов долларов, из-за обвинений в коррупции и опасений по поводу верховенства права.

В то же время издание отмечает, что в американском информационном бюллетене о встрече такое обещание не упоминалось, и представители Белого дома не ответили на запрос о комментарии. Так что неизвестно, существует ли соглашение на самом деле.

Виктор Орбан - последние новости

Ранее Орбан заявил, что Венгрия добилась от США исключения из санкций в отношении российских энергоносителей. В то же время СМИ отмечают, что сам Трамп в ходе беседы с журналистами во время открытой части рабочего обеда с Орбаном не спорил с заявлением венгерского премьера, но и не подтвердил его впрямую и недвусмысленно.

При этом Орбан допустил, что его страна может отказаться в будущем от российской нефти.

