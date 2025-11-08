Враг пытается атаковать и в Мирнограде.

В Покровске Донецкой области Силы обороны Украины выявляют и уничтожают российских оккупантов. Об этом сообщили на странице группировки войск "Восток" в Facebook.

"В Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян. Российские военные безуспешно пытаются инфильтроваться на северные окраины города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные зачищают от российских захватчиков дом за домом. В частности, особое внимание уделяют выявлению и уничтожению российских экипажей БПЛА.

В то же время оккупанты пытаются атаковать и в районе Мирнограда.

"Подразделения Сил обороны уверенно держат позиции и не дают врагу шансов закрепиться в окрестностях. Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме", – акцентировали в ГВ "Восток".

В зоне ответственности группировки с начала суток украинские военные отбили 80 российских штурмов.

Всего на Покровском направлении враг совершил 57 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций. За этот день Силы обороны уже отбили 52 атаки.

После массированной атаки по украинским городам "Центрэнерго" заявило о полной потере генерации электроэнергии. Россияне запускали по несколько целей в минуту, атакуя ТЭС, которые были восстановлены после сокрушительной атаки 2024 года.

Что касается ситуации на фронте, то аналитики DeepState рассказали о ситуации в Мирнограде. Город, по их данным, "находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики".

