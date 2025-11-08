Сейчас враг не имеет возможности пополнять личный состав, который ранее находился в Купянске.

Силы обороны Украины добились успехов в районе Купянска Харьковской области. Однако бои там остаются очень тяжелыми.

Такое заявление сделал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Сухопутных войск ВСУ Юрий Федоренко в эфире телеканала FREEДOM. Отмечается, что украинские защитники продолжают удерживать инициативу.

"Наше подразделение активно уничтожает врага как на Покровском направлении, так и на Купянском. Есть положительные новости, о которых уже сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины. В частности, по северной части города Купянска, где противник раньше имел возможность активно перебрасывать войска", – заявил он.

Федоренко добавил, что ранее враг использовал логистические маршруты для переброски своих сил с левого берега реки на правый. Однако в результате активных действий украинских сил эта возможность была потеряна.

Отрезать противника и не дать ему проникнуть в город диверсионно-разведывательными группами было очень важно, отметил командир:

"Сейчас враг не имеет возможности пополнять личный состав, который ранее находился в Купянске и готовил плацдарм для дальнейшего продвижения".

В то же время оккупационные войска РФ активно применяют в районе купянска разное вооружение: дроны, авиацию с управляемыми авиабомбами, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Также там есть реактивные установки производства КНДР.

"Некоторые установки похожи на те, что ранее стояли на вооружении в Китае. К слову, происхождение этих систем требует дальнейшего изучения, ведь их появление свидетельствует, что Россия получает поддержку от других стран, готовых помогать ей вести войну против Украины", – рассказал Федоренко.

Однако, несмотря на существующие трудности, у украинских войск есть успехи на этом направлении, говорит командир:

"Если сравнить ситуацию, которая была две недели назад, и ту, что есть сейчас – она диаметрально противоположная. Силы обороны уже сделали невозможное и продолжают выполнять задачи каждый день".

Война в Украине: ситуация в Донецкой области

Группировка войск "Восток" заявила, что Силы обороны Украины выявляют и уничтожают российских оккупантов в Покровске. Отмечается, что российские военные безуспешно пытаются инфильтроваться на северные окраины города. Также враг пытается атаковать в районе Мирнограда.

Тем временем в районе Константиновки россияне дроном атаковали автомобиль с иностранными журналистами. Команда намеревалась снять эвакуацию, которая происходила в Константиновке.

