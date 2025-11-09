Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 15−20 копеек по обеим валютам.

Начало ноября на валютном рынке Украины прошло обыденно. Такая ситуация порадовала клиентов банков и самих банкиров, которые уже устали от постоянного изменения курса валют.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в воскресенье, 9 ноября, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием 41,65-41,90 грн и продажа 42,10-42,30 грн.

В то же время, по его мнению, курс евро будет находиться в пределах - прием 48,50-48,70 грн и продажа 48,75-49,00 грн.

"По доллару выставят спред (разница между покупкой и продажей валюты, - УНИАН) в пределах 20−25 копеек, а по евро - в пределах 20−30 копеек на евро. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 15−20 копеек по обеим валютам", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,98 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,51 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,88-41,91 гривни за еденицу американской валюты, а евро - 48,46-48,49 гривни за единицу европейской валюты.

