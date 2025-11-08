Ночью подверглись ударам подстанции Хмельницкой и Ровенской атомных станций.

Во время массированной атаки в ночь на 8 ноября РФ нанесла удары по подстанциям, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Об этом написал министр иностранных дел Андрей Сибига в сети Х, призвав МАГАТЭ срочно созвать Совет управляющих.

"Во время сегодняшних атак Россия снова обстреляла подстанции, которые обеспечивают электроэнергией Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе. Мы призываем к срочному созыву Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы ответить на эти неприемлемые риски", - написал он.

Сибига также призвал все государства, которые ценят ядерную безопасность, в частности Китай и Индию, требовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

"Необходимо оказать глобальное давление, чтобы заставить Москву прекратить ядерный шантаж", - подчеркнул министр.

Удары России по инфраструктуре украинских АЭС

Напомним, что ранее МАГАТЭ подтвердило атаки россиян по подстанциям, имеющим критическое значение для ядерной безопасности и защищенности в Украине. Команды Агентства сообщили, что персонал Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станций потерял доступ к одной из своих внешних линий электропередач. Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской атомной электростанции отчиталась, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети.

Удары по объектам энергетики

Кроме того, в компании "Центрэнерго" сообщили, что в результате российского удара в ночь на 8 ноября было потеряно генерацию на всех объектах энергетики. В компании добавили, что ракеты и дроны были направлены на ТЭС, которые уже восстановили после предыдущих атак. В "Центрэнерго" подчеркнули, что снова будут восстанавливать и ремонтировать свои ТЭС.

