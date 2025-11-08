Музыкант рассказал о курьезах на показах документального фильма о группе.

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сравнил себя с одной из участниц 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" из-за ее "мемной" розовой шляпы и постоянных курьезов на показах документального фильма о группе.

"Этот день настал. Никогда не думал, что буду писать пост о "Холостяке", но вот пишу", - признался музыкант, опубликовав в Instagram говорящий сам за себя коллаж из фото.

По словам Вакарчука, в документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", который на днях вышел в прокат, показано его интервью, записанное в 2001-м или 2002-м году. И во время него на музыканте была широкая джинсовая шляпа.

"Почему-то в любом зале - во Львове или в Киеве - на этом моменте весь зал начинал смеяться. Поначалу я думал, что она просто кринжево смотрится. Я с этим, во-первых, не согласен - мне нравится шляпа. А потом мне объяснили, что дело совсем не в этом. И на фото, которое вы видите, есть пояснения. Ну что ж, длинные щупальца "Холостяка" дотянулись и до меня", - отметил музыкант.

Напомним, в документальном фильме Вакарчук впервые назвал имя матери своих детей и показал их фото.

