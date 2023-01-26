Он заявил о ложных ценностях, которые насаждались молодому поколению россиян и осудил тех, кто покинул РФ из-за мобилизации.

Патриарх Кирилл осудил россиян, которые боятся мобилизации и выезжают за пределы РФ из-за страха умереть в войне с Украиной. Он заявил, что российской молодежи долгие годы насаждались ложные ценности.

Как отметил глава Российской православной церкви (РПЦ) в рамках своего сегодняшнего выступления в Государственной думе РФ, некоторые россияне нуждаются в духовной помощи и назидании, чтобы не боятся погибнуть на фронте.

"Ни для кого не секрет, что на фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Конечно, вполне понятен страх смерти, который они, вероятно, испытали. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи и назидании. Ведь среди молодого поколения многие годы насаждались и утверждались импортированные извне ложные ценности, воспринимаемые совершенно некритично", - сказал он.

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В этом контексте он призвал общество пересмотреть ценности, которые прививаются молодому поколению, ведь отечество требует от них "патриотизма". .

"Мы должны задуматься о системах воспитания и образования, которые по крайней мере часть нашей молодежи превращают во внутреннюю эмиграцию, в то время как ситуация в Отечестве требует от них, как и от всех, здравомыслия и патриотизма", - сказал он.

Потери РФ в войне с Украиной

Согласно данным украинского Генштаба, по состоянию на утро 26 января ВСУ ликвидировали на фронте 123 тысяч 860 российских солдат. При этом за сутки украинские защитники уничтожили 780 оккупантов.

Также к потерям армии РФ прибавились 14 танков, 27 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 2 самолета, 2 РСЗО и 1 вертолет.

Недавно стало известно, что российские наемники ЧВК "Вагнер" понесли огромные потери в войне с Украиной: речь идет о гибели 40 тысяч ранее завербованных заключенных.

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