На авиационном рынке сейчас наблюдается дефицит реактивных двигателей для самолетов. Глобальный кризис двигателей вызвал целый ряд проблем, в результате которых крупный производитель двигателей Pratt & Whitney значительно отстал в производстве.

Такая ситуация привела к тому, что авиакомпаниям не хватает самолетов, а спрос на них очень высок. Обычно в таких случаях компании продолжали бы эксплуатировать старые борта до получения новых, но из-за задержек с техническим обслуживанием и ремонтом сотни самолетов вывели из эксплуатации. Из-за этого относительно новые Airbus A321neo лишают двигателей для дальнейшей сдачи в аренду, рассказывает Jalopnik.

Несколько таких самолетов находятся в аэропорту Кастельон в Испании. Примечательно, что речь о вполне исправных 6-летних (в некоторых случаях) самолетах A321neo, с которых снимают двигатели. Авторы отмечают, что речь идет о варианте самолетов Airbus A320, которые сейчас являются самыми популярными самолетами в мире.

Почему исправные самолеты разбирают на запчасти

Такие компании, как eCube, решили, что выгоднее сдавать в аренду двигатели авиакомпаниям, которые нуждаются в запасных частях, чем арендовать целый самолет. Так, за месяц аренды турбореактивных двигателей с редуктором (GTF) просят 200 000 долларов – чуть меньше половины стоимости аренды самолета A321neo. В то же время для компании Delta это также и способ обойти пошлины.

Почему возник дефицит двигателей для реактивных самолетов

Все началось с того, что компании не успевали выполнять техническое обслуживание и ремонт двигателей, из-за чего самолеты были вынуждены оставаться на земле. В то же время вырос спрос на двигатели.

В 2023 году Pratt & Whitney заявила, что есть дефект порошкового металла, который может вызвать трещины, поэтому необходимо провести проверки более 700 самолетов. Некоторые оценки свидетельствуют, что среди самолетов, оснащенных двигателями этой компании, не летают или находятся на хранении до трети бортов. У крупнейшего производителя реактивных двигателей в мире – CFM – не летают из-за ремонта лишь 4% бортов с их двигателями.

Изъять двигатели гораздо труднее, чем кажется. Вы, наверное, думаете, что кто-то просто отсоединяет эти двигатели от крыльев.

"На самом деле все гораздо сложнее. Корпус двигателя остается на самолете. Техник должен разобрать двигатель изнутри, удалив все компоненты", – говорится в материале.

Выгодна ли такая схема по аренде реактивных двигателей

Хотя снять двигатели непросто, усилия того стоят. Двигатели GTF, продаваемые как запасные части, могут стоить до 20 миллионов долларов. В то же время месячная аренда составляет 200 тысяч долларов в месяц.

Для компании eCube, которая снимает эти двигатели с действующих самолетов, отдельная аренда деталей кажется более выгодной, чем аренда целых самолетов.

Ожидается, что осмотр двигателей GTF на наличие дефектов порошкового металла продлится до 2026 года.

