В России забыли проверить, чем банкоматы в Украине отличаются от терминалов.

Российская пропаганда "склепала" нелепый фейк о ТЦК и украинских банках. Впрочем, есть один нюанс.

Новую российскую информационно-психологическую операцию распространяют российские паблики, на это обратил внимание украинский журналист Роман Бочкала.

Россияне публикуют фото якобы банкомата одного из украинских банков, на экране которого появился текст: "Внимание! Ваш лимит снятия наличных составляет 100 гривень в день. Для снятия обновите свои данные в вашем ТЦК и СП".

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Однако, есть нюасн: россияне перепутали банкомат с терминалом самообслуживания, который не проводит операции по снятию наличных.

"Руснявое ИПСО не знает, как выглядит банкомат", - иронично добавил Бочкала.

Последние фейки роспропаганды

Российские пропагандисты постоянно запускают бессмысленные вбросы. Недавно россияне запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот российский фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

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