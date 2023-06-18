Роспропаганда ссылалась на якобы материал немецкого журнала.

Немецкое издание Stern опровергло очередной российский фейк о ранении главы украинской разведки Кирилла Буданова и том, что он якобы находится в коме.

На сайте журнал отреагировал на то, что россияне якобы выдали Stern за первоисточник. Впрочем, все это не более чем выдумка.

"Российские пропагандисты со ссылкой на Stern утверждают, что глава украинской спецслужбы находится в коме в больнице Берлина. Но сообщение вымышленное", - отметило издание.

Отмечается, что "ни одного такого сообщения Stern не публиковал".

Что предшествовало

Вчера российские пропагандисты запустили фейк о том, что глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов якобы находится в немецкой клинике после "ранения". Более того, кремлевские рупоры заявляют, что он "в коме".

Дезинформационную кампанию поддержали практически все топ-пропагандисты, "военкоры" и Z-каналы, в том числе и Владимир Соловьев. Все они в один голос и почти идентичным текстом заявляют, что "Буданов в коме". Эту информацию якобы "слили" медики немецкому журналу Stern. Впрочем, издание не писало об этом и слова.

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