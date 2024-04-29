По версии пропагандистов, детей научили убивать оккупантов в бронежилетах.

На российском телевидении выдали новую дичь о 10-летних детях в Мариуполе. Роспропаганда заявила, что украинские дети якобы ходили по оккупированному городу и убивали ножами российских оккупантов.

Фрагмент этой программы опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Пропагандистка на видео убеждает, что 10-летний украинские дети якобы втыкали ножи "ровно в печень под бронежилеты".

"По Мариуполю ходили 10-летние дети. И они знали, где нашим бойцам под бронежилет проткнуть ножом. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших (оккупантов - УНИАН), и втыкать ножи ровно в печень под бронежилет. И что делать? "Ой детка"? На войне как на войне", - заявила пропагандистка.

Казанский отметил, что россияне придумали эту чушь, чтобы оправдать убийства детей российскими военными.

"Напоминаю, что дна для российских пропагандистов не существует, и они готовы оправдать что угодно. Включая уничтожение 10 летних детей, потому что "они тоже убийцы", - прокомментировал журналист.

Зато группа "OSINT Пчелы" выяснила, что женщину на видео зовут Екатерина Шугаева. Она является стримером и телеведущей. Летом 2023 года прошла курсы боевой подготовки на полигоне "университета спецназа" в Чечне. В декабре 2023 года вошла в состав команды поддержки Путина на президентских выборах.

Последние фейки роспропаганды

Российские пропагандисты постоянно запускают бессмысленные вбросы. Недавно россияне запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот российский фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

Вас также могут заинтересовать новости: