В полиции отметили, что конфликт исчерпан, но для его урегулирования были осуществлены предупредительные выстрелы.

Полиция Виноградова Закарпатской области подтвердила, что расследует уголовное производство по факту конфликта группы ромов с работниками ТЦК и СП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области, вечером 3 мая у входа на территорию Виноградовского ТЦК собралась группа людей, ориентировочно 10 человек, которые нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.

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"Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП осуществили предупредительные выстрелы в воздух. На месте происшествия обеспечивали общественный порядок несколько экипажей полиции. Никто из присутствующих в результате хулиганских действий не пострадал. Сейчас конфликт по данному поводу исчерпан", - отметили в полиции.

Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку. Виновным в совершении хулиганства грозит заключение сроком до 7 лет.

Конфликт на Закарпатье - что известно

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 4 мая в Виноградове Закарпатской области произошел конфликт со стрельбой между ромами и сотрудниками ТЦК.

Беспорядки произошли из-за мобилизации мужчины из села Онок Береговского района. Как сообщили жители села, представители ТЦК мобилизовали их односельчанина, которого утром 3 мая остановили на местном базаре. Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован.

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